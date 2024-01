POL-RZ: Diebstahl eines Rasenmähertraktors

Ratzeburg (ots) - 08. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 05.- 06.01.2024 - Bargteheide In der Nacht vom 05.01.2024, 18.30 Uhr auf den 06.01.2020, 07.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Bahnhofstraße in Bargteheide. Bislang unbekannte Täter warfen einen Gullydeckel gegen ein Element einer Glasfassade, drangen so in den Verkaufsraum ein und entwendeten mehrere Smartphones und Bargeld. Zur genauen Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht ...

mehr