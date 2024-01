Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligten und Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

09. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 08.01.2024 - Trittau

Gestern Morgen (08.01.2024), gegen 09.00 Uhr ist es im Kreuzungsbereich Dorfstraße / Steiern / Poststraße in Grönwohld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein am Unfall beteiligter VW Golf-Fahrer entfernte sich vom Unfallort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrzeugführer eines VW Golf aus der Straße Steinern kommend in den Kreuzungsbereich zur Dorf- und Poststraße ein. Dort bog er nach links in die Poststraße in Richtung Grönwohld. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus der Dorfstraße kommenden vorfahrtsberechtigten Audi eines Grönwohlders. Ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern, setzte der dunkle VW Golf mit Oldesloer Kennzeichen seine Fahrt in Richtung Trittau unvermittelt fort.

Der Fahrer konnte beschrieben werden als ca. 60 Jahre alt und grauhaarig.

Die Polizei in Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem beteiligten VW-Fahrer sowie nach Zeugen des Unfalles. Eine Unfallzeugin trat bereits vor Ort an den 18-jährigen Audi-Fahrer heran und hinterließ ihm ihre Telefonnummer. Dabei scheint es zu einem Übermittlungsfehler gekommen zu sein, denn die Nummer ist nicht vergeben. Diese Zeugin, weitere Hinweisgeber und der Fahrzeugführer des VW selbst werden gebeten sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 04154/7073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell