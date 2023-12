Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schlachtabfälle in Gräben entsorgt

Norderney - 24-Jähriger wurde verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schlachtabfälle in Gräben entsorgt

Gleich zwei Fälle von unerlaubten Umgangs mit Abfällen sind am Sonntag der Polizei Aurich gemeldet worden. Gegen 6.15 wurden an der Ecke Voßhöcht / Langefelder Grenzweg diverse Schlachtabfälle am Fahrbahnrand und teilweise im angrenzenden Seitengraben aufgefunden. Gegen 15.15 Uhr meldete darüber hinaus ein Spaziergänger in Georgsfeld Schlachtabfälle im Bereich der Spaalstraße. Auch dort waren die Innereien am Fahrbahnrand und teilweise im Graben entsorgt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter 04941 606215.

Norderney - 24-Jähriger wurde verletzt

In der Nacht zu Montag kam es auf Norderney zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Vor einer Lokalität in der Poststraße wurde das mutmaßliche Opfer, ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Friesland, von einem 22-jährigen Inselbewohner getreten und geschlagen. Zuvor soll es zwischen den Beiden in der Lokalität zu einem Streit gekommen sein. Der 24-Jährige wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Inselbewohner wird nun ermittelt.

