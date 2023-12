Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auffahrunfall bei Glätte

Aurich - Fußgänger angefahren

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Unterstand auf Parkplatz angefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auffahrunfall bei Glätte

Zwei Personen sind am Freitagmorgen bei einem Auffahrunfall in Wiesmoor verletzt worden. Gegen 9.50 Uhr fuhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Remels. Als vor ihr ein Autofahrer auf ein Grundstück abbiegen wollte, geriet sie beim Abbremsen ins Rutschen und fuhr auf. In dem abbiegenden Pkw wurden ein 20-Jähriger und ein 30-Jähriger leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Opel der Unfallverursacherin nicht mit entsprechenden Winterreifen ausgestattet war. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Aurich - Fußgänger angefahren

Ein betrunkener Pedelec-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Aurich einen Fußgänger angefahren und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pedelec gegen 6 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Leerer Landstraße in Richtung Schirum. Hierbei übersah er einen 37-jährigen Fußgänger, der dort in gleicher Richtung unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pedelec-Fahrer einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille fest. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Auf der Emder Straße (B72) in Aurich hat sich am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 29-jährige Ford-Fahrerin auf der Emder Straße und übersah an einer Kreuzung offenbar eine 43-jährige Audi-Fahrerin. Die Frau im Ford fuhr auf den Audi auf, welcher dadurch auf einen Skoda geschoben wurde. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der Wallinghausener Grundschule in Aurich hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr beim Einparken einen braunen Skoda Karoq. Der Wagen wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unterstand auf Parkplatz angefahren

Eine Unfallflucht hat sich bereits am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Aurich ereignet. Auf dem Gelände Am Pferdemarkt kollidierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen 23 Uhr mit einem Unterstand für Einkaufswagen und verlor dabei einen Außenspiegel. Der Unterstand wurde erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell