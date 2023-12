Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch in Einfamilienhaus

Täter hebeln Terrassentür auf

Straelen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Freitag (01. Dezember 2023) am Lilienweg in Straelen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kripo Geldern sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02831 1250 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell