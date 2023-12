Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Einfamilienhaus/ Hund stört Einbrecher

Kleve (ots)

Am Freitag (01. Dezember 2023) zwischen 13:00 Uhr und 17:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Königsallee ein. Die Täter näherten sich dem Haus über den Garten und versuchten zunächst die Terrassentür sowie das Schlafzimmerfenster auszuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie das Fenster des Gästezimmers auf. Durch das Fenster gelangten die Täter ins Haus und durchsuchten die Räume. Vermutlich wurde die Einbrecher durch einen Hund gestört und verließen das Haus durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Welche Beute gemacht wurde, wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

