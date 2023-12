Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Illegale Raver-Party wurde durch die Polizei aufgelöst

Straelen (ots)

Am Samstag, 02. Dezember 2023, 23:30 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes an der Leuther Landstraße in Straelen trafen, um eine Raverparty in einem verlassenen Bunker zu veranstalten. Nach Beschwerden aus umliegenden Kommunen konnten bereits mehr als 250 Personen auf dem Gelände angetroffen und eine starker Zulauf insbesondere über die angrenzenden Niederlanden festgestellt werden. Mit einem hohen Polizeiaufgebot wurde die Party unter Einbeziehung der niederländischen Polizei beendet. Anlassbezogene Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell