FW-MH: Mülheimer Spezialkräfte unterstützen bei Trinkwassernotlage im Kreis Coesfeld

Mülheim an der Ruhr (ots)

Mülheimer Einsatzkräfte unterstützen aktuell die Behörden im Kreis Coesfeld. Hier sind nach einem Wasserrohrbruch am Samstag zwei Ortschaften von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Bereits gestern unterstützte die Feuerwehr Mülheim mit einem Fachberater vor Ort im Krisenstab. Heute Morgen ist sie mit dem in Deutschland einzigartigen Trinkwassernotversorgungsystem ins Schadensgebiet ausgerückt. Dort errichten die Einsatzkräfte eine dezentrale Versorgung mit Trinkwasserfaltbehältern an verschiedenen Stellen im Schadensgebiet. Neben wichtigen Punkten für die Öffentlichkeit wurden auch Schulen und andere Einrichtung mit Trinkwassergroßbehältern versorgt. Der örtliche Wasserversorger arbeitet mit Hochdruck an der Schadensbehebung. Bis die Trinkwasserversorgung jedoch wieder vollständig hergestellt ist, ist die betroffene Bevölkerung voraussichtlich für die nächsten Tage auf die Ersatzwasserversorgung durch das Mülheimer Trinkwassernotversorgungssystem angewiesen. (SiS)

