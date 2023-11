Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bundesstraße 10/Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Wilgartswiesen (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, gegen 22.45 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem schwarzen PKW BMW 5er die Bundesstraße 10 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Landau. Hinter ihr befand sich ein vermutlich dunkler PKW Kombi, der ihr über einen längeren Zeitraum sehr dicht auffuhr. In Höhe Wilgartswiesen, im zweispurigen Bereich überholte der vermeintliche Kombi den BMW auf der linken Spur. Als sich der Kombi in Höhe des BMW befand, vernahm die BMW-Fahrerin einen lauten Knall und die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite zerbarst. Der Kombi setzte seinen Überholvorgang fort und fuhr in Richtung Landau weiter. Die Ursache, die zur Beschädigung der Seitenscheibe führte, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Sachschaden dürfte ca. 1000.- Euro betragen. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat den Überholvorgang beobachtet bzw. kann Angaben zu dem dunklen Kombi machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

