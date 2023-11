POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall auf dem Weg zur Schule

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter, in die Apotheke am Dr.-Robert-Schelp-Platz einzubrechen. Der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte allerdings. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

