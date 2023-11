POL-PDPS: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz in der Zweibrücker Straße oder in Hinterweidenthal

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum von Montag, 21:10 Uhr, bis Dienstag, 12:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Fröbelgasse in Fahrtrichtung Hauptstraße geparkten Hyundai I30. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung ...

