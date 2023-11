Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Verbandsgemeindeverwaltung

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Über das vergangene Wochenende brachen unbekannte Täter in das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung, Hauptstraße 52, ein. Ein Fenster im 1. Obergeschoß wurde aufgehebelt. Im Innern versuchten die Täter weitere Zugangstüren aufzuhebeln, was allerdings nur bei einer gelang. So wurden lediglich drei Büros betreten, aus denen nichts entwendet wurde. Die Gesamtschadenshöhe wird mit 900 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

