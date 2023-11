POL-PDPS: Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Bahnhofstraße - hoher Schaden

Pirmasens (ots) - Am Montag, zwischen 07:40 und 07:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Höhe Husterhöhstraße 40 geparkten Seat Leon. Ein vermutlich zu dicht vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigte die Beifahrerseite und hinterließ weiße Lackanhaftungen. Der Sachschaden am Seat wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter ...

