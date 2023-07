Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Schussgeräusche lösen Polizeieinsatz aus

Ermittlungsverfahren gegen 18-Jährigen nach Nutzung Schreckschusswaffe eingeleitet

Groß-Umstadt (ots)

Ein 18-Jähriger aus Groß-Umstadt wird sich zukünftig wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten müssen. Der junge Mann soll demnach in Begleitung weiterer Personen, am Mittwochabend (12.7.) gegen 22.15 Uhr, auf einem Parkplatz beim Windpark Binselberg und dort im Bereich eines Feldes, mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Zeugen hatten nach Wahrnehmung der Geräusche die Polizei alarmiert. Die Ordnungshüter lokalisierten und kontrollierten den Tatverdächtigen und seine Begleiter noch am gemeldeten Ort. Bei der Durchsuchung seines Autos stellten die Beamten die Schreckschusswaffe unter seinem Fahrersitz sicher. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden alle Kontrollierten vor Ort mit einem Platzverweis entlassen.

