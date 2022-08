LPI-G: Unfall unter Alkohol verursacht

Greiz (ots) - Am Freitag, den 05.08.2022, wurde der Polizeiinspektion Greiz eine Sachbeschädigung an einem leerstehenden Laden in der August-Bebel-Straße mitgeteilt. Hierbei wurde durch Unbekannte die Schaufensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

