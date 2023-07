Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Dienstag, den 11.07.2023, in der Zeit von 15:15 Uhr bis 18:07 Uhr kam es in Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, in der Pfarrer-Papon-Straße in Höhe der Hausnummer 34 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter blauer Opel Corsa wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte ...

mehr