Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Nach Schockanruf

Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Riedstadt (ots)

Am Dienstagabend (11.7.) wurde eine Seniorin Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich bei der älteren Dame und behaupteten, ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Sie gaben weiter an, dass ihr Sohn nun im Gefängnis ist und die Freilassung nur gegen eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro möglich sei.

Aus Angst um das Wohl ihres Sohnes und vermeintlich unter Zeitdruck handelnd, sammelte die Seniorin sämtlichen Schmuck, Bargeld sowie Gold- und Silbermünzen zusammen und übergab diese an eine angebliche Abholerin, die vorgab im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu handeln.

Die Geschädigte beschrieb die Abholerin wie folgt: dicklich, braun gebrannt, circa 1,65 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, mit kurzen mittelblonden Haaren, einer kurzen Hose und einem Oberteil mit Blumenmuster. Das Auto, in das die Abholerin einstieg, wurde als schwarzes Fahrzeug mit HP-Kennzeichen beschrieben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 16.15 und 17.30 Uhr in der Wilhelmstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142 6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell