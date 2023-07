Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in der Mainzer Straße in Büttelborn

Büttelborn (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 10.07.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, den 11.07.2023, 17:30 Uhr, kam es in Büttelborn in der Mainzer Straße in Höhe Hausnummer 46 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter orangener VW T-Roc an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell