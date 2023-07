Darmstadt / Mühltal (ots) - Mit dem Ferrari eines Mannes aus Darmstadt haben zwei Männer in der Nacht zum Montag (10.7.) in Mühltal einen Verkehrsunfall verursacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro. Beide Tatverdächtigen konnten noch im Nahbereich der Unfallstelle festgenommen werden. Der Eigentümer parkte seinen Sportwagen am Freitag (7.7.) in einem ...

