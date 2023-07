Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet

Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag (10.7.) und Dienstagmorgen (11.7.) hatten es Kriminelle auf zwei Fahrzeuge im Bereich Bensheim abgesehen.

Aus einem weißen Volkswagen, der im angegebenen Tatzeitraum in der Neißestraße abgestellt war, ließen die bislang Unbekannten unter anderem mehrere Werkzeuge der Marke Würth sowie ein Tablet der Marke Samsung mitgehen. In der Breslauer Straße, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, geriet ein silberner Skoda ebenfalls in das Visier der Kriminellen. Hier entwendeten sie einen Geldbeutel. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind und ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute machen können. Hinweise werden von der zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell