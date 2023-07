Fürth-Linnenbach (ots) - Mehrere Fahrzeuge gerieten in der Straße "Am Borkenweg" im Ortsteil Linnenbach in das Visier Krimineller. Zwischen Montagabend (10.7.) und Dienstagmorgen (11.7.) verschafften sich die Täter nach ersten Erkenntnissen unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Fahrzeuginnere eines schwarzen Volkswagens, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war. ...

