Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth-Linnenbach: Mehrere Autos im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Fürth-Linnenbach (ots)

Mehrere Fahrzeuge gerieten in der Straße "Am Borkenweg" im Ortsteil Linnenbach in das Visier Krimineller. Zwischen Montagabend (10.7.) und Dienstagmorgen (11.7.) verschafften sich die Täter nach ersten Erkenntnissen unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Fahrzeuginnere eines schwarzen Volkswagens, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Aus diesem ließen die Unbekannten Bargeld, weitere Wertgegenstände sowie diverse Dokumente mitgehen. Ein in derselben Straße abgestellter zweiter schwarzer Volkswagen geriet ebenfalls in den Fokus der Kriminellen. Hieraus machten sie sich Kopfhörer der Marke Apple zur Beute. Wie die Täter in das Fahrzeuginnere gelangten, ist bislang unklar.

Der verursachte Sachschaden beider Taten beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem wurden weitere Fahrzeuge in der Straße nach Beute durchwühlt. Hierbei wurde jedoch nach Angaben der Besitzer nichts entwendet.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück! Wenn Sie den Wagen für kurze oder längere Zeit verlassen, ist darauf zu achten, diesen immer abzuschließen!

