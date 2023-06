Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Täterfestnahme nach Einbruch

Augsburg (ots)

---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------

Schwabmünchen - Am vergangenen Samstag (17.06.2023) versuchten zwei 47- und 49-jährige Tatverdächtige erfolglos in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzudringen. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Gegen 00.00 Uhr verständigte eine Hausbewohnerin die Polizei, da sie im Erdgeschoss Geräusche zwei Personen bemerkt hatte, die erfolglos versuchten gewaltsam in das Haus einzudringen. Anschließend machten sich die beiden Tatverdächtigen an dem Gartenschuppen zu schaffen und flüchteten beim Eintreffen der Streifen in Richtung Bahnhof. Einen Tatverdächtigen konnten die Polizeibeamten am Bahnhof feststellen und vorläufig festnehmen. Den anderen Tatverdächtigen entdeckten sie im Rahmen der Fahndung versteckt in einem nahegelegenen Gebüsch und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setze ihn in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Bei der Absuche des Grundstückes fanden die Beamten einen Rucksack mit Aufbruchswerkzeug sowie ein Brecheisen, was die Täter auf ihrer Flucht zurückließen. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg wird nun geklärt, ob die beiden Tatverdächtigen auch für andere Einbrüche als Täter infrage kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell