Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Raub - Zwei Täter in Haft

Augsburg (ots)

---------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ------------Oberhausen - Am vergangenen Samstag (17.06.2023) schlugen zwei 25- und 28-jährige Männer auf einen 39-Jährigen in der Sallingerstraße ein. Sie stehen zudem im Verdacht Gegenstände des 39-Jährigen entwendet zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Gegen 02.00 Uhr konnte ein Passant beobachten, wie die beiden Tatverdächtigen auf den bereits am Boden liegenden 39-Jährigen einschlugen und eintraten. Der 39-Jährige war ursprünglich mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Der Passant verständigte hierauf die Polizei. Wie sich bei weiteren Abklärungen herausstellte, entwendeten die beiden Tatverdächtigen ersten Ermittlungen zufolge bei der Tat auch Gegenstände des 39-Jährigen.

Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung im Nahbereich festgestellt und anhand der Beschreibung des Passanten identifiziert werden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Tatverdächtigen am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell