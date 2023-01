Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend (18.01.2023) um 20:52Uhr auf der "Esloher Straße" (L880) in Fretter. Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Raum Herford hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und verunfallte in der dortigen Hanglage. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Daher erfolgte im weiteren Verlauf im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme. Während der Fahrer und ein 20-jähriger Beifahrer schwer verletzt wurden, erlitten ein 19-jähriger und ein 67-jähriger Fahrzeuginsasse leichtere Verletzungen. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt und der Führerschein des 22-Jährigen sichergestellt.

