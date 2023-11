POL-PDPS: Unfallflucht in der Fröbelgasse

Bechhofen (ots) - Am Dienstag meldete die Rettungsleitstelle kurz vor 08:00 Uhr, einen Pkw-Brand in der Wilhelmstraße vor der dortigen Arztpraxis. Trotz Löscharbeiten brannte der Motorraum des BMW vollständig aus. Zunächst wurde von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Schadenshöhe circa 20.000 Euro. Um 19:49 Uhr wurde ein zweiter Pkw-Brand in der Waldstraße gemeldet. Hier brannte der Motorraum ...

mehr