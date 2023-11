Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin bestohlen

Sömmerda (ots)

Donnerstagvormittag stahl ein Dieb einer Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche. Die 83-Jährige war in einem Geschäft in Sömmerda einkaufen, als sie von einem Mann angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt wurde. Wenig später fiel der Frau auf, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Langfinger hatte sich mit dieser und dem darin befindlichen 60 Euro Bargeld aus dem Staub gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl. (SE)

