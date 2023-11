POL-NOM: Drei Leitplanken gestohlen

Uslar (ots) - USLAR, (go), STIFTSTRASSE, (EINKAUFSMARKT), Freitag, der 10.11.2023, 10:25 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer 85 jährigen aus Uslar. Die Geldbörse war in einem Korb auf ihrem Rollator abgelegt. Es befanden sich ca. 50 Euro Bargeld darin. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

mehr