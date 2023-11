LPI-EF: Acht Autos beschädigt

Erfurt (ots) - Am 30.10.2023 gegen 12:15 Uhr ereignete sich in der Moritzwallstraße in Erfurt ein Verkehrsunfall. Bei einem Fahrstreifenwechsel touchierte der Unfallverursacher mit seinem Opel ein vorausfahrendes Auto. Die Polizei sucht nun nach Zeugen die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sowie das vorausfahrende Fahrzeug, welches bei dem Unfall beschädigt wurde bzw. dessen Fahrer. Angaben zum Sachverhalt ...

