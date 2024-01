POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 22. Januar bis 28. Januar

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige zündeten in der Nacht am Samstag, 27. Januar, eine Mülltonne auf der Hammer Straße an. Ein Anwohner bemerkte gegen 0.25 Uhr die brennende Restmülltonne in Höhe der Hausnummer 143, als er zu seinem Auto gehen wollte und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Hamm löschte die Flammen, es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die ...

