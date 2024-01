POL-HAM: Handtaschenraub auf dem Großen Sandweg

Hamm-Rhynern (ots) - Zwei Mülltonnen gerieten am Samstag, 27. Januar, gegen 3.10 Uhr nachts, in einem Hinterhof an der Menzelstraße in Brand. Ein Zeitungsausträger bemerkte den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte. Er konnte zwei männliche Personen im Alter von etwa 18 Jahren sehen, die aus dem Hinterhof in die gegenüberliegende Rauchstraße liefen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte zwei weitere ...

