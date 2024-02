Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Mehr - Einbruch in Kindergarten/ Täter hebeln Fenster auf

Rees (ots)

In der Nacht von Donnerstag (01. Februar 2024) auf Freitag hebelten unbekannte Täter das Toilettenfenster eines Kindergartens am Gruenewaldsweg auf. Die Täter stiegen auf eine Bank vor dem Fenster und öffneten dieses gewaltsam. Durch das Fenster gelangten die Täter in das Gebäudeinnere. Hier hebelten die Unbekannten einen Schlüsselkasten auf. Durch das Küchenfenster verließen die Einbrecher den Kindergarten in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

