POL-WES: Kamp- Lintfort - Festnahme nach Diebstahl eines Motorrads

Hamminkeln (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (02.09.)zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Venninghauser Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schubladen und rissen einen Tresor mit Wertgegenständen aus der Wand. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0. Kontakt ...

mehr