Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Pkw - Kradfahrer schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 03.09.2023, gegen 18.15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Motorrad die Straße Witte Berge in Fahrtrichtung Alte Poststraße. Im Kreuzungsbereich Witte Berge / Buschhausener Weg kollidierte er mit dem Pkw einer 40-jährigen Frau aus Schermbeck. Diese hatte die Buschhausener Straße befahren und wollte an der Kreuzung in die Straße Witte Berge abbiegen. Der 26-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

