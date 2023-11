Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls +++ Beschlagnahme hochwertiger Fahrräder

Delmenhorst (ots)

Die Polizei wurde am Mittwoch, 29. November 2023, 21:30 Uhr, alarmiert, weil Anwohner einen Einbruch in ein Delmenhorster Mehrfamilienhaus befürchtet hatten. Dieser stellte sich als Fehlalarm heraus. Im Keller fanden die Beamten aber mehrere, hochwertige Fahrräder, die teilweise als entwendet galten. Gegen zwei Bewohner leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Elbinger Straße verständigten die Polizei, nachdem sie einen lauten Alarm aus dem Keller des Hauses hörten. Eintreffende Beamte der Polizei stellten fest, dass der Ton von einem Vorhängeschloss ausging, das den Zugang zu einem Kellerabteil sicherte. Das Schloss und auch die Tür wiesen keine Einbruchspuren auf. Durch einen Spalt konnten die Beamten Einblick in das betreffende Kellerabteil nehmen und sahen dort mehrere, hochwertige Fahrräder. Die Bewohner, die die Polizei verständigt hatten, äußerten dazu den Verdacht, dass die Mieter der Wohnung, zu der das betreffende Kellerabteil gehört, mit gestohlenen Fahrrädern handeln würden. Zwei weitere Fahrräder der Mieter stünden in einem frei zugänglichen Kellerbereich. Die Überprüfung ergab, dass eines der Räder als gestohlen galt. Beide Räder wurden beschlagnahmt. Die beiden Mieter konnten nicht angetroffen werden.

Da anzunehmen war, dass sich auch die Fahrräder im verschlossenen Kellerabteil widerrechtlich im Besitz der Mieter befunden haben könnten, kontaktierten die Beamten einen Staatsanwalt in Oldenburg, der die Durchsuchung des Kellerraumes anordnete. Hier beschlagnahmten die Beamten schließlich weitere fünf Fahrräder.

Gegen die beiden bislang nicht angetroffenen Männer, 31 und 32 Jahre alt, ist ein Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls eingeleitet worden.

