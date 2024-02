POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Rastatt (ots) - Zu einer Beschädigung an einem Fahrzeug kam es am Dienstagmorgen auf der Röttererbergstraße. Der Geschädigte befuhr die Straße gegen 8 Uhr mit seinem VW Transporter als ein bislang unbekannter Pkw seinen linken Außenspiegel touchierte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Laut ...

mehr