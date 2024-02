Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rastatt (ots)

Zu einer Beschädigung an einem Fahrzeug kam es am Dienstagmorgen auf der Röttererbergstraße. Der Geschädigte befuhr die Straße gegen 8 Uhr mit seinem VW Transporter als ein bislang unbekannter Pkw seinen linken Außenspiegel touchierte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem unbekannten Auto um ein silbernes Fahrzeug. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/ha

