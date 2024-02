Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fiel am Dienstagnachmittag ein Fahrradfahrer in der Zaystraße auf, welcher mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand und wahrscheinlich infolge dessen in einen angrenzenden Graben stürzte. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten den 66-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrrad zum Polizeirevier verbracht. Dem betrunkenen Fahrradfahrer droht nun eine Anzeige. /ls

