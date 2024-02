Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Appenweier (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Fahrer fiel am Montag gegen 17:15 Uhr den Beamten des Polizeipostens Appenweier in der Ortenauer Straße auf. Zunächst war der 24-jährige VW-Fahrer dadurch aufgefallen, dass er offenbar fuhr, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Bei einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann weder seinen Ausweis, noch seinen Führerschein vorlegen kann. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt hatte. Die Beamten konnten bei dem VW-Lenker zudem einen Alkoholgeruch wahrnehmen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Klinikum gebracht. /ng

