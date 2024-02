Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Vandalismus an öffentlicher Toilette, Zeugen gesucht

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Zum mittlerweile dritten Mal wurde die öffentliche Toilette neben dem Friedhof in der Allmannsweiererstraße zum Ziel der Zerstörungswut von Unbekannten. Beschädigte Toiletten, herausgerissene Waschbecken und kaputte Handtuchhalterungen waren unter anderem das Ergebnis der Vandalismus-Vorfälle. Die Taten konnten in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar sowie am 2. Februar und am 14. Februar 2024 festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden und die angefallenen Reparaturkosten belaufen sich auf rund 1.300 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Schwanau haben Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Vorfällen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07824 6629910 bei den Ermittlern zu melden.

/ls

