Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montag zwischen 16 und 20 Uhr wurde ein an einem Fahrradständer gesichertes Pedelec in der Küfergasse entwendet. Der Sachwert des blauen MTB Fully Marke Scott soll sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden. /ls

