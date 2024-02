Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahren unter Drogeneinfluss

Rastatt (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße von Beamten des Polizeireviers Rastatt aus dem Verkehr gezogen, da der Verdacht auf Fahren unter Drogeneinfluss bestand. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle erhärtete sich der Verdacht und der junge Mann musste die Fahrzeugschlüssel des Mercedes abgeben. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden folgt.

/sa

