POL-OG: Rheinau - Illegale Müllentsorgung, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Ein vermeintlicher Polizeibeamter soll an einem Wohnanwesen in der Bahnhofstraße geklingelte haben, weshalb am Sonntag gegen 10 Uhr Beamte des Polizeireviers Rastatt zu Hilfe gerufen wurden. Nachdem eine 33-Jährige dem Mann die Wohnungstüre geöffnet hatte, verschaffte sich dieser gewaltsam Zugang zu deren Wohnung. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in welcher sich die Bewohnerin leicht ...

