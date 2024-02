Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Amtsanmaßung mit Folgen - Präventionshinweise

Rastatt (ots)

Ein vermeintlicher Polizeibeamter soll an einem Wohnanwesen in der Bahnhofstraße geklingelte haben, weshalb am Sonntag gegen 10 Uhr Beamte des Polizeireviers Rastatt zu Hilfe gerufen wurden. Nachdem eine 33-Jährige dem Mann die Wohnungstüre geöffnet hatte, verschaffte sich dieser gewaltsam Zugang zu deren Wohnung. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in welcher sich die Bewohnerin leicht verletzte. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten den 55-jährigen Mann noch in der Wohnung festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er noch an diesem Tag in eine psychiatrische Klinik verbracht wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wartet nun auf ihn.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

/ls

