Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen eingeleitet, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Am Freitagnachmittag spielte ein 14-Jähriger auf einem Basketballplatz in der Morez Straße. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr sollen zwei Jugendliche vom Weg hinter der Tennishalle zum Spielfeld gelaufen sein. Während einer der Beiden zu den auf einer Bank neben dem Spielfeld abgelegten Sachen des 14-Jährigen gegangen sein soll, habe der andere nach Bargeld gefragt und soll dabei ein Messer sowie Pfefferspray hervorgeholt haben. Daraufhin soll das Opfer einen fünf Euro Schein herausgegeben haben. Nach der Tat habe das Duo die Örtlichkeit verlassen. Bereits am Mittwochnachmittag soll es auf dem Basketballplatz zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Hinweisgeber, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei den Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell