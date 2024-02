Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verfolgungsfahrt

Lahr (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich am Samstag ein 18-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer und sein 20-jähriger Mitfahrer mit einer Polizeistreife. Gegen 17:45 Uhr sollen die beiden Männer in der Burgheimer Straße auf Höhe des Vulmersbergweges durch Fahren ohne Helm und Kennzeichen aufgefallen sein. Die anschließende Verfolgung der Streifenbesatzung zog sich durch den Stadtbereich in Lahr. Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer soll der Fahrer hierbei die Aufforderung der Beamten anzuhalten, missachtet haben. Die Fahrt nahm jedoch nach einer Abfahrt über mehrere Treppenstufen zur Bottenbrunnenstraße ihr Ende. Der Fahrer des Kleinkraftrades flüchtete daraufhin fußläufig, konnte allerdings eingeholt und festgenommen werden. Der Mitfahrer verblieb an der Unfallstelle. Die jungen Männer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Roller wurde durch die Beamten beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Fahrer sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Als Ursache für die Flucht gab der Fahrer an im Glauben gewesen zu sein, dass sein Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Bei genauerer Begutachtung des Schildes stellten die Beamten jedoch das Gegenteil fest. Die waghalsige Flucht hätte er sich sparen können. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell