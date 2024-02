Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Unfall mit Leichtverletzten

Neuried (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montagmorgen, gegen 8 Uhr, auf der Landesstraße L104 zwischen Meißenheim und dem Abzweig nach Ichenheim. Ein 40-jähriger VW-Fahrer kam aus bisher unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und landete nach einem Überschlag in einem Acker. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Nachdem der Pkw geborgen werden konnte, wurde die Unfallstelle gegen 09:40 Uhr in beide Richtungen geräumt und die Fahrbahn freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. /vo

