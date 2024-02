Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, L 99 - Unfall mit einer schwer verletzten Person

Schutterwald (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, ereignete sich auf der L 99, kurz nach dem Wertstoffhof Schutterwald, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht und eine Person schwer verletzt wurden. Der 22-jährige Fahrer eines Opel befuhr die L 99, von Schutterwald kommend, in Richtung Neuried-Dundenheim. Aus bislang noch unbekanntem Grund kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Die 16-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 EUR (wirtschaftlicher Totalschaden).

/DMH

