POL-OG: Gaggenau, Hörden - Welpen ausgesetzt? Zeugen gesucht (FOTO) - Nachtragsmeldung

Gaggenau, Hörden (ots)

Die Ermittlungen zu den ausgesetzten Hundewelpen wurden zwischenzeitlich von den Beamten des Fachbereichs "Gewerbe/Umwelt" in Rastatt übernommen und sind dahingehend vorangeschritten, dass die Beamten des Fachbereichs eine Person ausfindig machen konnte, die im Verdacht steht, die Tiere ausgesetzt zu haben. Die Verdächtige hat die Tat gegenüber den Ermittlern eingeräumt und ist geständig. Sie muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

Ursprungsmeldung vom Freitag, 16. Februar 2024, 8:05 Uhr

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Welpen ausgesetzt? Zeugen gesucht (FOTO)

Gaggenau, Hörden Nach dem Auffinden von Welpen im Waldstück "Scheibenberg", zwischen Ottenau und Hörden, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwochvormittag fand eine Spaziergängerin gegen 11:45 Uhr im Bereich eines Jagdhauses drei etwa acht bis zehn Wochen alte Welpen vermutlich der Rasse "Cane Corso", welche mutmaßlich dort ausgesetzt wurden. Die Tiere wurden zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Tierklinik gebracht und dort in Obhut genommen. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die rund um die Uhr erreichbaren Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

