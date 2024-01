Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb in guter Absicht?

Nordhausen (ots)

Vermutlich in guter Absicht betrat ein Jugendlicher am Montag eine Drogerie am Pferdemarkt in Nordhausen. Um sich vor möglichen Infektionskrankheiten oder einer ungewollten Vaterschaft zu schützen entnahm er der Warenauslage eine Packung mit Verhütungsmitteln. Jedoch beabsichtigte er diese nicht zu bezahlen und wurde hierbei durch Mitarbeiter erwischt. Eine Anzeige wegen des Diebstahls wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell